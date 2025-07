Successo per Italian Soundtracks in the World di Umberto Scipione al Teatro Romano di Minturnae

Emozioni profonde e un silenzio carico di attesa hanno accompagnato lo straordinario concerto-spettacolo "Italian Soundtracks in the World" del maestro Umberto Scipione, tenutosi presso il suggestivo Teatro Romano di Minturnae. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha saputo coinvolgere un pubblico numerosissimo e partecipe, confermandosi tra i momenti culturali piĂą intensi dell'estate laziale. Il concerto, promosso nell'ambito della rassegna "Minturno Scauri 2025 – Un'estate da vivere", ha reso omaggio al Senatore Mario Costa, figura chiave nella riapertura del teatro nel 1960, ed è stato realizzato in collaborazione con Casa del Sole – Clinica Polispecialistica Tommaso Costa, con il patrocinio della Provincia di Latina, della Direzione Regionale Musei Lazio e del Parco Archeologico di Minturnae – Ponte Real Ferdinando.

