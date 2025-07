Festa azzurre | si scatenano così dopo la vittoria con la Norvegia

L'Italia ha sconfitto la Norvegia 2-1 e ha conquistato il pass per la semifinale dell'Europeo: Azzurre mai così avanti nel torneo dal 1997. Subito dopo la vittoria, le calciatrici si sono scatenate con musica e non solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Festa azzurre: si scatenano così dopo la vittoria con la Norvegia

Szczesny si gode la vittoria della Coppa del Re: “Il ritiro non è così male” - Barcellona, 28 aprile 2025 – Continua la stagione pressoché perfetta del Barcellona, che nella serata di sabato ha conquistato il suo secondo trofeo stagionale.

Fedez: «Sono fortunato a vedere i miei figli equamente con la mamma, per tanti padri non è così. A Leone e Vittoria abbiamo spiegato che anche se ci si separa si resta famiglia» - Il rapper si racconta in una lunga intervista con lo youtuber Gabriele Vagnato e annuncia: «Sto scrivendo un libro per rielaborare alcuni momenti della mia vita.

Kalulu fa scatenare i tifosi dopo la vittoria in Juve Monza: dalle grandi prestazioni a quelle parole. Così si è già preso il cuore dei tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Kalulu fa scatenare i tifosi dopo la vittoria in Juve Monza: la FOTO pubblicata dal difensore dopo il successo.

«Come ho vissuto la vittoria di Sinner a Wimbledon? Con l'emozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato. Capita anche a un ministro a volte di fermarsi, di aver bisogno di fermarsi, di passare una giornat Vai su Facebook

