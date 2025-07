arte musica e il fascino del liuto di north

Prosegue ancora «Milano Arte Musica», il festival internazionale di musica antica promosso dall'Associazione Culturale La Cappella Musicale che anima l'estate milanese, accogliendo prestigiosi interpreti e brillanti promesse del repertorio musicale antico. Oggi il calendario del festival dĂ spazio all'estro del liutista inglese Nigel North, protagonista di un recital «Tanzen und Singen», proposto in doppia replica alle ore 18 e alle ore 20,30, nella suggestiva Sala Capitolare del Bergognone (in via Conservatorio 16). Il programma proposto da North è un tripudio di musica tedesca per liuto del rinascimento che accosta forme di danza a intavolature di musica vocale, con trascrizioni dello stesso North. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

