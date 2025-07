Terremoto ubanistica a Milano la Procura chiede i domiciliari per il re del mattone Catella e l’assessore alla Rigenerazione Tancredi

Un gruppo che per anni ha deciso dell’intero sviluppo urbanistico di Milano, influenzandolo a proprio favore. E che annoverava l’incontrastato “re del mattone di Milano”, l’immobiliarista Manfredi Catella (patron di Coima, ovvero il costruttore di Porta Nuova, Pirellino, Scalo Romana-Villaggio Olimpico, Beic, piazza Gae Aulenti), l’assessore alla rigenerazione Giancarlo Tancredi, funzionari del Comune di Milano, a partire dai componenti della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra e costruttori. Che coinvolgeva anche l’archistar Stefano Boeri. E che era in grado di indirizzare le scelte dello stesso sindaco Beppe Sala. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Terremoto ubanistica a Milano, la Procura chiede i domiciliari per il “re del mattone” Catella e l’assessore alla Rigenerazione, Tancredi

