Montipò Juve da Verona non sembrano avere dubbi | possibile Derby della Mole per il portiere tutti gli aggiornamenti

La situazione di Lorenzo Montipò  continua a essere un punto di domanda. Il portiere dell' Hellas Verona, classe 1996, è uno dei protagonisti di una delle trattative piĂą incerte del mercato estivo. Con il contratto in scadenza nel giugno 2026, il club veneto sta cercando di prolungare l'accordo per almeno un anno. La volontĂ della dirigenza dell'Hellas, in particolare del direttore sportivo Sogliano, è chiara: evitare che la situazione si prolunghi ulteriormente e prendere decisioni prima che il giocatore entri nell'ultimo anno di contratto.

