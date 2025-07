Pino Cinquegrana | Una comunità senza tradizioni perde la propria identità

L’antropologo Pino Cinquegrana lancia un monito contro il conformismo culturale: “Copiare usanze e rituali altrui senza comprenderne il senso ci allontana da chi siamo davvero”. In un’epoca in cui globalizzazione e social media sembrano livellare culture e comportamenti, l’antropologo Pino Cinquegrana torna a ribadire il valore fondante delle tradizioni per l’identità di una comunità. «Sono le tradizioni a rendere unita una comunità e a determinarne l’identità – sottolinea Cinquegrana –. Senza di esse, una collettività si ritrova smarrita, e lo stesso vale per i singoli individui che la abitano». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pino Cinquegrana: “Una comunità senza tradizioni perde la propria identità”

In questa notizia si parla di: cinquegrana - pino - comunità - tradizioni

Francavilla Angitola. Il serpente tra mito e letteratura popolare: ne parliamo con l’antropologo Pino Cinquegrana - Il serpente quanto il drago è un tema ricorrente in molte leggende e miti di paesi calabresi e non solo, con riferimento alla protezione di tesori e di segreti nascosti.

Maierato. Pino Cinquegrana, il docente che ha fatto della scuola un ponte tra i mondi - Intervista a Pino Cinquegrana docente di lingue straniere al Liceo “Capialbi” di Vibo Valentia Nel percorso scolastico di ogni studente, capita talvolta di incontrare un docente che lascia un segno profondo, non solo per le competenze trasmesse, ma soprattutto per la capacità di instaurare un legame umano, autentico e significativo.

Intervista allo storico e antropologo Pino Cinquegrana su Rocca Nichefori poi Rocca Angitola - Rocca Nichefori poi Rocca Angitola terra di indulgenze e percorso di crociate e tanto altro. Intervista allo storico e antropologo Pino Cinquegrana L’insediamento di Rocca Angitola, collocato presso la foce del fiume omonimo ad una quota di 250 m slm, è indicata nella moderna cartografia dal toponimo “La Rocca Diruta”.

San Costantino celebra il Carnevale con il primo Concorso dolciario: un percorso tra tradizione e prelibatezze.