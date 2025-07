Strangola la moglie in strada davanti ai passanti morta una 34enne | fermato il marito

Una donna di 34 anni è stata strangolata e uccisa dal marito a Macherio (Monza e Brianza). Il femminicidio sarebbe venuto davanti agli occhi di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato fermato e interrogato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano Riga ha un malore mentre cammina per strada, si accascia sulla panchina della gelateria e muore a 65enne davanti ai passanti - TREVISO - Tragedia questa mattina in via Noalese. Un uomo di 65 anni, Stefano Riga, residente nel Veneziano, è morto improvvisamente davanti alla gelateria Fantasy per un.

Tragedia a durante una passeggiata: un malore improvviso costa la vita ad un uomo di 63 anni. E’ successo in strada, davanti a molti passanti. L’episodio a Broccostella - Un tragico malore ha stroncato la vita di un uomo di 63 anni, originario di Arpino, mentre stava facendo una passeggiata nella serata di giovedì 24 aprile a Broccostella, lungo via Ferrazza.

La mamma si accascia a terra e partorisce davanti al cinema, il bebè nasce tra lo stupore dei passanti - Il bimbo ha fretta di nascere e viene alla luce su un marciapiede, lungo la via Roma, nel cuore di Rimini.

“Hai visto cosa ho fatto a tuo marito e tua figlia? Questo è quello che succede quando si toglie un figlio a un padre”. Queste le parole rivolte a Marta Criscuolo, sua ex suocera, da Marco Manfrinati pochi istanti dopo aver ucciso con 45 coltellate Fabio Limido, e Vai su Facebook

