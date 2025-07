osimhen ottimismo in turchia ma de laurentiis detta le condizioni

La trattativa tra Napoli e Galatasaray  per la cessione di Victor Osimhen  è in stand-by, in attesa delle garanzie bancarie. Le dovrĂ presentare la societĂ turca al club di De Laurentiis. Il Napoli attenderĂ la documentazione relativa alle fideiussioni entro questo weekend, intanto ieri sera dalla Turchia filtrava ottimismo per la riuscita dell’operazione di mercato. Tuttavia, oggi, nell’edizione de “Il Corriere dello Sport” compaiono anche le richieste precise fatte dal presidente del Napoli. Osimhen, turchi ottimisti. Queste gli ultimi aggiornamenti riferiti su X  dal giornalista turco Kaya Temel: “ Ultime notizie sul processo Osimhen. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

