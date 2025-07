Calciomercato vivace. I colpi dei dilettanti.

La stagione 202526 del calcio dilettantistico è iniziata ufficialmente: il calciomercato è protagonista con le società di Prato e provincia che stanno continuando a rimpolpare i rispettivi organici. In Prima Categoria, il Poggio a Caiano neopromosso ha confermato anche per il prossimo torneo i centrocampisti Diego Carradori e Francesco Magelli, il difensore Tommaso Spinelli. L’altra neopromossa, la Pietà 2004, ha confermato Marco Zambello come allenatore della formazione "juniores". Filippo Turelli, centrocampista ventiduenne proveniente dal Tempio Chiazzano, ha firmato per il Maliseti Seano (come in precedenza aveva fatto Davide Cherubini, ex-Casalguidi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

