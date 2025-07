Le spiagge non sono in crisi nessun disastro Intervista al Bagnino d’Italia sullo spopolamento della Riviera Romagnola

Tra prezzi in lieve aumento e turismo frammentato, la stagione estiva in Riviera si fa dopo Ferragosto. Parola di Gabriele Pagliarani.

