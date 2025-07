Inter Lookman nel mirino Il Milan batte su Vlahovic

A Milano si guarda all’attacco, e non potrebbe essere diversamente. Storicamente lontane nelle passioni, oggi Inter e Milan vicine più che mai per tipologia d’obiettivo e area geografica di movimento. Attacco, Serie A, per riscrivere le statistiche che, sostanzialmente, hanno concesso un solo titolo quest’anno nel capoluogo lombardo. Si parte dai nerazzurri, improvvisamente protagonisti assoluti del mercato italiano dopo giorni di voci in uscita. Ademola Lookman (Atalanta), da sondaggio a intesa, addirittura, con l’entourage del giocatore. Ausilio a Marotta pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro, ma non bisogna dimenticare i 45 più bonus che starebbe preparando l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Lookman nel mirino. Il Milan batte su Vlahovic

In questa notizia si parla di: inter - lookman - milan - mirino

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Non illuderti... Non illuderti... NON ILLUDERTI!!! #Lookman #Inter Vai su X

BOMBA Lookman per l'INTER: che succede con Thuram e Leoni? Vai su Facebook

Lookman-Inter, si tratta con l'Atalanta: nuovi contatti oggi; Inter, Lookman nel mirino, c'è l'ok del giocatore: i tifosi sognano ma hanno una paura; Lookman nel mirino dell'Inter: prima scelta di Chivu, l'Atalanta chiede 45 milioni. E Thuram può partire.

Inter, Lookman nel mirino. Il Milan batte su Vlahovic - Mentre il Diavolo fa il tifo per la definitiva rottura tra il serbo e la Juventus. msn.com scrive

CdS - Lookman ha scelto l'Inter: si tratta sul cartellino. Thuram via? A questo punto è chiaro che... - Dopo aver lanciato in anteprima la notizia ieri, oggi il Corriere dello Sport conferma e rilancia: l'Inter, su precisa indicazione di Chivu, vuole Ademola Lookman. Scrive msn.com