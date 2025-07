mercato biancorosso domani il secondo annuncio cangelosi aspetta il terzino

Forse ci siamo. Il Perugia potrebbe annunciare già domani un nuovo tassello per lo scacchiere di Vincenzo Cangelosi. Stando alle priorità , crescono le possibilità che sia il terzino destro, con Corsinelli che potrebbe aver perso il treno. Dopo l’arrivo, fino ad ora unico, di Tumbarello dalla Lucchese per il centrocampo del Grifo, ora la società si appresta a chiudere la seconda operazione in entrata. L’arrivo nel fine settimana potrebbe consentire al nuovo biancorosso di raggiungere la squadra in Argentina. Il ds Meluso sta lavorando per mettere a segno almeno tre operazioni per dare una sistemata alla squadra e che possano alzare la qualità dell’organico a disposizione dell’allenatore Cangelosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

