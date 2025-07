Immissioni in ruolo docenti da GM | in Molise fase 1 fino alle 14.59 del 17 luglio

L'USR Molise ha attivato le funzioni telematiche per consentire ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito di esprimere le proprie preferenze. Attraverso Istanze online, i candidati potranno indicare l’ordine di preferenza tra le due province molisane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: molise - immissioni - ruolo - docenti

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco quanti candidati ancora in graduatoria o chi è ultimo nominato [Aggiornato Molise] - Immissioni in ruolo docenti 2025/26: gli Uffici Scolastici stanno adempiendo alle operazioni propedeutiche che dovranno permettere di avere graduatorie utili, privi di candidati che non possono accettare la nomina in base alle attuali normative.

? Immissioni in ruolo docenti 2025/26 – Scadenze e Fasi Fasi previste Immissioni da GaE, GM concorsi e GPS sostegno (prima fascia e aggiuntivo) Mini Call Veloce solo per sostegno e solo in caso di posti residui Scadenze principali Entro 31 l Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti da GM: in Molise fase 1 fino alle 14.59 del 17 luglio; Scuola: immissioni in ruolo per 133 docenti in Molise; Scuola, in Molise 133 nuove immissioni in ruolo: “Ma restano ancora troppi precari”.

Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via la FASE 1: convocazioni, scelta province, posti disponibili e accantonati [SPECIALE con VIDEO GUIDA] - Ai nastri di partenza le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26. Da orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo 2025/26: cosa fare in caso di doppia proposta di nomina? - Scopri la doppia proposta di nomina per l'anno scolastico 2025/2026 e le nuove procedure per i docenti. Riporta informazionescuola.it