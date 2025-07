Migranti accolti, e io pago. Scoperta la voragine di debiti lasciata da Mimmo Lucano. Che oggi riceve la Salis....

“Riace ha bisogno di verita?, non di propaganda”, è lo slogan che l’opposizione, in Consiglio comunale, utilizza per accompagnare la divulgazione del crack finanziario ereditato dal comune di Riace grazie al sindaco – d ichiarato recentemente decaduto per effetto di una condanna e della legge Severino – Mimmo Lucano, attualmente europarlamentare con Avs. Il Viminale denuncia irregolaritĂ e mancata rendicontazione per progetti di accoglienza mai realizzati o fatti male per quasi quattro milioni di euro, dopo la bocciatura del ricorso presentato dal Comune. Pagheranno i cittadini, per quel “buco” fatto per accogliere i migranti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

