Ecco la prima finalista del Torneo della Montagna Amatori: è il Baiso, che in casa (match coloratissimo sia dai fumogeni gialloblù di casa sia da quelli biancorossi degli ospiti) in semifinale ha superato 3-2 il Casina con doppietta di Luca Campani (un rigore) e il gol di Magnani. Non bastano ai biancorossi le reti di Alinovi e Zenevredi (all’ultimo istante di gara). Il Baiso giovedì sfiderà a Vezzano in finale (ore 21.30) la vincente di Montalto Donkeys-Villa Minozzo. Novità anche nel torneo Juniores, col Castelnovo Capitale che a Leguigno si è preso la rivincita della finale dell’anno scorso persa col Gatta: stavolta il derby bismantovino termina 2-1 per il Castelnovo, che raggiunge la Borzanese in semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Baiso è la prima finalista. Sfiderà Montalto o Villa