L’app Gemini ora abbraccia anche la suite Workspace

Google ha ricordato che con l'ultimo Workspace Drop è stata decisamente migliorata l'integrazione con Gemini. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’app Gemini ora abbraccia anche la suite Workspace

In questa notizia si parla di: gemini - workspace - abbraccia - suite

Gemini Live si allarga e raggiunge anche gli utenti Google Workspace - Gemini Live arriva sui piani Google Workspace: l'app Gemini sta iniziando a introdurre il supporto alle sue conversazioni bi-direzionali.

Google I/O: aggiornamenti su Gemini, Google Workspace, Imagen, Veo e SynthID Detector - Durante l’evento Google I/O sono state presentate diverse innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai modelli della linea Gemini.

La suite Google Workspace abbraccia Gemini - Con un post sul blog ufficiale il colosso di Mountain View ha annunciato le novità dell'aggiornamento di giugno per gli utenti Workspace L'articolo La suite Google Workspace abbraccia Gemini proviene da TuttoAndroid.

L’app Gemini ora abbraccia anche la suite Workspace; Come cambia Gmail con Gemini: ora l'intelligenza artificiale di Google è integrata nella suite Workspace; Gemini Live in evoluzione: estensioni, Cerchia e cerca e un look rinnovato in arrivo.

Google Gemini sempre più al centro della suite Workspace - La funzione Gems di Google Gemini viene estesa ad altri popolari servizi di Google, come Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Drive ... Lo riporta tuttoandroid.net

Google sta integrando le Gems di Gemini all'interno delle app di Workspace: ecco cosa cambia con questa nuova funzione che migliora la produttività - Google sta integrando le Gems di Gemini all'interno delle app di Workspace: per gli utenti c'è ora la possibilità di sfruttare nuovi strumenti legati all'AI ... Come scrive tecnologia.libero.it