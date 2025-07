Marigliano | concessionaria di autovetture mette in vendita due veicoli con telaio contraffatto

Scoperta dalla Polizia Stradale di Nola una concessionaria con auto rubate e contraffatte: denunciato un 26enne di Marigliano per riciclaggio e uso di sigilli falsi dello Stato.. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, ha denunciato un 26enne di Marigliano, per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato. In particolare, gli agenti della Polizia Stradale di Nola, durante un servizio di polizia giudiziaria, hanno proceduto al controllo di due autovetture immatricolate in Italia ed in vendita in una nota concessionaria della zona. Difatti, dagli accertamenti esperiti sul telaio, sono apparse delle difformità rispetto ai caratteri impressi dalla casa costruttrice. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it