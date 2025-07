Maglie design semplice ed elegante

Contemporaneamente all’inaugurazione dello store, ieri sera nella nuova location di via Taglio sono state presentate le casacche da gioco del Modena per la prossima stagione. Intanto però due parole sullo store che venderà i prodotti ufficiali della squadra gialloblu: tre eleganti vetrine in pieno centro storico, un angolo dedicato alla personalizzazione delle casacche e, ciliegina sulla torta, una zona dedicata ad eventi e a conferenze con una parete completamente dedicata a fotografie riguardanti i tifosi canarini, dagli anni ruggenti ad oggi. Ma veniamo alle casacche, svelate alla presenza del sindaco Mezzetti, del presidente gialloblu Carlo Rivetti e del figlio Carlo alla testa di tutta la dirigenza canarina, nonché del tecnico Andrea Sottil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maglie, design semplice ed elegante

In questa notizia si parla di: maglie - design - semplice - elegante

Nasce una nuova collezione che unisce tradizione e design contemporaneo: la collana in maglia tubogas, elegante, avvolgente e senza tempo. Un vero evergreen della gioielleria, reinterpretato con stile grazie al decoro centrale in texture coccodrillo, realizza Vai su Facebook

Maglie, design semplice ed elegante; Espanyol 25-26: presentate le prime tre maglie; Maglietta bianca perfetta, 23 modelli da indossare no-stop.

Napoli, presentate le maglie Home e Away 2025/2026 - Tramite i propri account ufficiali, il Napoli ha presentato le nuove maglie Home e Away per la stagione 2025/2026 . Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Nuova maglia Napoli, è già boom di vendite. I tifosi: "Bellissima ... - "La maglia gara home della SSC Napoli per la stagione 2024/2025 si distingue per il suo elegante design e l'attenzione ai dettagli, celebrando la tradizione e l ... areanapoli.it scrive