Si continuano a preparare le valigie in casa Rimini. In due ai saluti nella giornata di ieri, quella in cui sul conto corrente dei biancorossi non si è visto nessuno di quegli euro ’promessi’ dalla proprietà . Ma torniamo ai saluti. Il centrocampista Alessandro Longobardi dalla Romagna viaggia verso Bergamo. Dove ha firmato un contratto biennale con l’ Albinoleffe. Si conclude così dopo due stagioni l’avventura di Lombardi in biancorosso. Con un anno d’anticipo, rispetto a quello che c’era scritto sul contratto della mezzala piemontese e nemmeno senza troppa soddisfazione, da entrambe le parti. Lombardi, infatti, in biancorosso non ha mai trovato la sua vera dimensione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Rimini perde altri pezzi. Lombardi passa all’Albinoleffe