Propaganda fascista online un arresto e perquisizioni in tutta Italia

I carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale con il supporto dei comandi provinciali territorialmente competenti, coordinati dalla Procura di Brescia e in stretto coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dalle prime ore della mattinata stanno dando esecuzione, su tutto il territorio nazionale, a una misura cautelare disposta dal gip di Brescia Alessandro D’Altilia, nei confronti di un 21enne bresciano e a 26 decreti di perquisizione personale e locale disposti dal sostituto procuratore bresciano Caty Bressanelli, nei confronti di altrettanti soggetti, tutti sospettati di appartenere a gruppi virtuali di estrema destra attestati su posizioni radicali neonaziste, accelerazioniste, suprematiste, xenofobe e antisemite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Propaganda fascista online, un arresto e perquisizioni in tutta Italia

Milano: propaganda nazi-fascista su web e apologia Shoah, coinvolti 3 minori - Milano, 10 giu. (LaPresse) – Avrebbero creato e gestito un gruppo attivo sul webe e sui social con cui fare propaganda nazi-fascista e apologia della Shoah, istigando a compiere atti di violenza e spedizioni punitive, arrivando a prospettare la possibilità di procurarsi del denaro per l’acquisto di armi.

Propaganda fascista, armi e “spedizioni punitive” di minorenni: cosa c’è nelle chat di un gruppo di estrema destra - La Polizia ha eseguito un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo di strumenti per l’accesso al web per due mesi nei confronti di un 17enne residente in provincia di Como, indagato quale promotore di un sodalizio di estrema destra finalizzato alla propaganda e all’istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, anche mediante l’apologia della Shoah.

La città delle cento torri. Il grande restauro del’epoca fascista tra merli e propaganda - Caneschi Quando Pier Ludovico Occhini, il suo cerchio magico e i suoi fidi Giovanni Castellucci, architetto, e Umberto Tavanti, ingegnere, misero mano al centro storico, tra fine anni Venti e inizio anni Trenta del Novecento, per un’operazione di “pane restauro e (parecchia) fantasia”, avevano in mente “le cento torri aretine che ci distrussero perché sapevano parlare di patria e libertà ”.

