Calciomercato Inter il centravanti dell’Atalanta Lookman ha risposto si ai nerazzurri su Leoni…

Calciomercato Inter, il punto sulle strategie di Marotta ed Ausilio a questo punto del mercato: le ultime. Il calciomercato Inter mette il turbo sul nome di Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta, che si conferma essere l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco di Chivu. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno giĂ trovato un’intesa con il giocatore: contratto fino al 2030 e ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. La prioritĂ del club milanese è chiara: aggiungere un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e agire da trequartista nel 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il centravanti dell’Atalanta Lookman ha risposto si ai nerazzurri, su Leoni…

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - lookman - centravanti

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025 - Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione.

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Quali sono le opzioni in caso sfumasse Lookman? Le ultime sul centravanti della Dea Vai su X

Attenta Inter, sale il pressing del Napoli su Hojlund ? L’Inter non è il solo club che sta cercando di riportare in Serie A Rasmus Hojlund. Sulle tracce dell’attaccante del Manchester United, infatti, c’è anche il Napoli, alla ricerca di un altro centravanti che Vai su Facebook

Inter su Lookman, pronta offerta per l'Atalanta: le cifre; Lookman-Inter, accordo con l'attaccante: cifre, formula e quanto incasserebbe l'Atalanta; Cds: “Piace Lookman, ma c’è un attaccante più da Oaktree che ha già detto sì all’Inter”.

Calciomercato, le news di oggi in diretta: Inter accordo con Lookman, ora va convinta l'Atalanta. Allegri chiede al Milan il regalo Vlahovic - I nerazzurri provano l'affondo per l'attaccante della Dea, i rossoneri pensano alla punta in uscita dalla Juventus. Lo riporta corriere.it

Inter, c’è l’ok di Oaktree a Lookman: pronta prima offerta da 40 mln. L’Atalanta chiede di più - L'Inter vuole l'attaccante dell'Atalanta ed è pronta a presentare un'offerta forte dell'accordo con il giocatore ... Come scrive fcinter1908.it