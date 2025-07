Manfredi Catella chiesto l' arresto per il proprietario dell' Hotel Des Bains nell' inchiesta choc a Milano Trema il Lido

VENEZIA - Per il 30 luglio era in programma una visita di Manfredi Catella al Lido di Venezia: incontri e sopralluoghi legati al restauro dell'hotel Des Bains. Evidentemente per√≤ ora. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it ¬© Ilgazzettino.it - Manfredi Catella, chiesto l'arresto per il proprietario dell'Hotel Des Bains nell'inchiesta choc a Milano. Trema il Lido

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 indagati nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica.

Il re dei grattacieli che ha ridisegnato lo skyline di Milano