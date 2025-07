La notte canarina ha risvegliato sogni, ambizioni, desideri. Come in una notte d‚Äôestate quando si stende un telo sulla sabbia, ci si lascia andare e si guardano le stelle col rumore delle onde in sottofondo, immagine che di questi tempi piace parecchio. L‚Äôinaugurazione dello store in via del Taglio ha riunito la parte di citt√† amante dei colori giallobl√Ļ, virtualmente e non. Porre radici in centro storico non √® azione banale, anzi. √ą una sorta di missione che ogni club, di qualsiasi livello, deve porsi affinch√© gli stessi tifosi possano identificarsi maggiormente e coltivare quei desideri di vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo store ufficiale fa sognare i tifosi: "Rosa completata al 90 per cento"