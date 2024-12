Ilfattoquotidiano.it - Siria, Maysaa Sabrine nominata direttrice della Banca Centrale: è la prima donna della storia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continua il tentativonuova leadershipna di mostrarsi tollerante sia internamente sia agli occhi delle potenze internazionali. Così, dopo aver garantito piene libertà di costume e movimento alle donne, dopo essersi esposto in favore di una pacifica convivenza tra tutte le realtà confessionali del Paese, e non solo, adesso il leader dei ribelli, l’ex leader di al-Qaeda inAhmad al-Sharaa, conosciuto anche come Abu Mohammad al-Jolani, ha fatto annunciare laimportante nomina femminile del nuovo corso post-Assad: si tratta di, ex vicegovernatricena che adesso salirà alla guida dell’istituzione.A dare la notizia sono i media internazionali che sottolineano come si tratti di un unicum nelladel Paese: in oltre 70 anni, mai unaera stata alla guida