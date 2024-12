Ilfattoquotidiano.it - Siccità, piogge intense ed esondazioni: in Italia oltre 350 eventi estremi in un anno. Legambiente: “Serve prevenzione” – Il report

. È stato unnero per gliclimatici avversi. In particolare l’, per il terzoconsecutivo, è stata colpita da300 (351)meteo. Secondo i dati dell’Osservatorio Città Clima di, realizzato con il Gruppo Unipol, glisono stati quasi sei volte più dei 60 del 2015, segnando un +485%. La regione più colpita, 52, è stata la regione Emilia-Romagna, seguita dalla Lombardia con 49e dalla Sicilia con 43.Secondo il rapporto nel 2024 ci sono stati 134 casi di allagamenti dovuti alle, 62 casi di danni dovuti al vento forte, 46di fiumi che hcausato danni. Ma non solo. Il 2024 è stato caratterizzato anche dallaprolungata, in particolare nelle regioni del sud, che ha causato 34con danni.