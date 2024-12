Linkiesta.it - Renzi vuole creare un nuovo partito di centro (ma non lo guiderà lui)

In una intervista a La Stampa, Matteoha annunciato l’intenzione di contribuire aundiper rendere più riformista la coalizione disinistra condemocratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, precisando però che non sarà lui a guidare questomovimento: «Undiserve. E sarà decisivo. Senza uncattolico, liberale, riformista accanto al Pd di Schlein, le elezioni non si vincono. Ho l’ambizione di costruirlo, non di guidarlo. E non voglio regalare il voto dei garantisti, degli imprenditori, dei cattolici a questa destra illiberale».Secondo il leader di Italia Viva esiste un per questa nuova formazione politica: «Lo spazio c’è e va coperto. La destra della Meloni e molto diversa dalla destra di Berlusconi: è una coalizione giustizialista che rifiuta la cultura liberale» e che è inutile decidere a priori chila coalizione disinistra.