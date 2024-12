Game-experience.it - PlayStation continuerà a sviluppare giochi single-player, live-service e titoli mobile

, nel suo trentesimo anniversario, ha deciso di rinnovare il suo impegno verso una strategia di sviluppo diversificata, puntando di conseguenza sulla realizzazione dinarrativi,in continua evoluzione eper dispositivi mobili.Come leggiamo su Famitsu, secondo Hermen Hulst, co-CEO di Sony Interactive Entertainment, l’obiettivo della società giapponese è quello di offrire esperienze sempre più coinvolgenti, adattandosi ai cambiamenti del mercato e sfruttando nuove tecnologie.L’evoluzione del business dei videoha portatoad affrontare nuove sfide, come il ridimensionamento di studi interni e il fallimento di alcuni progetti. Tuttavia, esperienze come il successo di Helldivers 2 hanno confermato il potenziale deidi qualità, offrendo una base su cui costruire per il futuro.