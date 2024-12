Terzotemponapoli.com - Napoli, Chiariello: “Nove punti in tre partite”

Oggi su CRC, radio partner della SSC, è intervenuto Umbertocon il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito quanto da lui dichiarato.: “Sono state tre gare difficili”Così il giornalista: “In treconsecutive ilha fatto 9e non era scontato. Sono state tre gare difficili. Ad Udine ilnel primo tempo è stato parecchio insoddisfacente, andando sotto per un rigore casuale, ma trovando nella ripresa la forza di ribaltare il risultato con un perentorio 1-3. A Genova ha dettato legge, facendo il più bel primo tempo di questo campionato e giocando da grande squadra, ma nella ripresa è stata salvata dalle parate del suo portiere. Con il Venezia ha dovuto aspettare quasi l’80esimo per sbloccare una partita insidiose e difficile, di quelle che sembrano quasi stregate.