Ilgiorno.it - Mohammad Abedini, il difensore chiede i domiciliari ma prosegue l’iter per l’estradizione negli Usa

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 30 dicembre 2024 -Najafabadi, cittadino svizzero-iraniano, arrestato a Malpensa lo scorso 16 dicembre in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dagli Stati Uniti probabilmente è la pedina di scambio per ottenere la liberazione della reporter Cecilia Sala, in prigione in Iran con non meglio precisate accuse. Richiesta diGli Stati uniti hanno chiestoNajafabadi, ma intanto il suo legale ha presentato istanza perre gli arresti. L'avvocato Alfredo De Francesco pone all'attenzione dei giudici della Corte d'Appello di Milano l'atto con cui sollecita un affievolimento della misura cautelare fornendo anche il luogo, un'abitazione in Italia, dove eventualmente trasferire lo svizzero iraniano. Richiesta di estradizione Gli Stati Uniti hanno formalizzato la richiesta di estradizione per