Pianetamilan.it - Milan, il saluto di Fonseca ai tifosi: “Grazie per rispetto e sostegno”. Poi aggiunge …

Leggi su Pianetamilan.it

Pauloha ricevuto, ufficiosamente ieri sera e ufficialmente questa mattina, l'esonero dall'incarico di allenatore della Prima Squadra del. Il suo posto verrà preso da un altro portoghese, Sergio Conceicao, che dopo 7 stagioni (2017-2024) vincenti al Porto (ha conquistato ben 11 trofei nazionali), si appresta a vivere la sua prima esperienza in Italia da tecnico dopo quelle da calciatore in Serie A con Lazio, Parma e Inter. Stamattina, intanto,si è recato al centro sportivo rossonero diello per l'ultima volta. Ha svuotato l'armadietto, preso le sue cose e salutato tutti. All'uscita, poi, si è soffermato ai microfoni di 'Sky Sport' per rivolgere un ultimoanche airossoneri. "Un abbraccio a tutti eper il, è stato un orgoglio essere l'allenatore del", le parole diche, poi, a 'Sky Sport', ha anche confermato di aver salutato anche i componenti della squadra.