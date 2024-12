Gamerbrain.net - Marvel Rivals: Un leak svela i futuri personaggi?

Leggi su Gamerbrain.net

Se in questo periodo state giocando, sarete lieti di sapere che vi sono moltiin arrivo nel corso dei prossimi mesi, ed unpubblicato su X (ex Twitter), ne hati diversi.– Gamerbrain.netNuoviperStando al, ci sono moltiin arrivo nel corso del prossimo anno, tra cui eroi e villain, ognuno di essi naturalmente dotato di abilità ed equipaggiamenti unici, tutti però ottenibili GRATIS, dunque non dovrete faticare per utilizzarli, ma verranno aggiunti automaticamente al roster.La lista con i dettagli a seguire:Ultron – Probabile eroe di supporto, in arrivo con la Stagione 1.Torcia Umana – Un membro fondamentale dei Fantastici Quattro.Mr. Fantastic – Il leader elastico della squadra.