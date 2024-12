Lanotiziagiornale.it - L’Italia al collasso climatico: 351 eventi meteo estremi nel 2024

Ilsi chiude con un bilancio devastante per: 351hanno travolto il Paese, un record che conferma l’impotenza cronica nell’affrontare una crisi climatica ormai fuori controllo. Il rapporto dell’Osservatorio città clima di Legambiente, stilato in collaborazione con il gruppo Unipol, denuncia un aumento del 485% rispetto al 2015. Un dato che non lascia scampo:si trova nel mirino di siccità, alluvioni e temperature record, e il governo sembra incapace di rispondere con una strategia efficace.Una nazione divisa tra siccità e allagamentiIl Paese è stato spaccato in due. Da un lato, la siccità ha colpito duramente regioni come la Sicilia, dove il lago Pergusa si è ridotto a una pozza d’acqua. Dall’altro, alluvioni e inondazioni hanno paralizzato il Nord Italia, con la Lombardia ed Emilia-Romagna tra le più colpite.