L’intervista Coach Della Rosa | Una buona ripresa aspettando Okorn

Un altro finale amaro per l’Estra che dopo aver rincorso per tutta la partita, nel terzo e quarto periodo è riuscita a tornare di nuovo nel match. Senza però spuntarla: "Paghiamo l’inizio soft – dice Tommaso– dove siamo stati troppo leggeri concedendo troppo ai nostri avversari". Pistoia, in effetti, per tutto il primo tempo ha subito troppo l’iniziativa di Brescia. Nellainvece ha assestato la difesa, rendendo la vita decisamente più difficile i rivali. Nell’ultimo quarto l’Estra ha concesso solo un punto in sette minuti agli avversari. Ma nel finale, com’è accaduto nelle ultime sei gare, alcuni errori, alcune scelte non corrette e soprattutto il talento di Brescia hanno finito per fare la differenza facendo pendere ancora una volta l’agobilancia dalla parte degli avversari.