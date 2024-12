.com - L’Arabia e il calciomercato: occhi ancora in Europa, ma prima bisogna vendere

(Adnkronos) –di acquistare. Una delle logiche fondamentali delarriva anche in Arabia Saudita, dove negli ultimi anni sono arrivati campioni a fine carriera così come giocatori nel pieno della maturità e giovani promesse del calcio europeo, tutte pagate a peso d’oro. Ora però le cose sono cambiate. La Saudi Pro League (SPL) ha infatti confermato che tutti i 18 club che compongono il campionato saudita hanno attualmente raggiunto la quota massima di otto giocatori stranieri di età superiore ai 21 anni in rosa. Questo vuol dire che i club sono costretti a “rescindere i contratti,giocatori o cancellare alcuni membri della squadra” per acquistare nuovi giocatori nella finestra del mercato invernale. “La SPL lavorerà a stretto contatto con i club e il Comitato per la sostenibilità finanziaria per garantire la conformità alle politiche e ai regolamenti della lega”, si legge in una dichiarazione della Lega, che ha poi confermato che 20 dei 36 posti per giocatori stranieri under 21 sono inveceliberi.