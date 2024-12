Ilrestodelcarlino.it - In fila per Cesare Ragazzi: "La mia canzone segreta"

ha portato gioia nella vita di tanti e ieri, in moltissimi, hanno voluto rendergli omaggio: alla camera ardente di Bazzano (Bologna) si poteva vedere un viavai continuo di persone andate a portare l’ultimo saluto all’imprenditore e personaggio televisivo, considerato il re del trapianto di capelli, scomparso venerdì sera a casa sua in seguito a una brevissima malattia. Intorno a lui i famigliari: la moglie Marta, i figli Alessia, Simona e Nicola, i generi Gabriele e Marco, la nuora Cinzia, i nipoti Riccardo e Filippo, i fratelli Fausta, Giovanna ed Enrico. A sostare davanti alla salma composta nella bara bianca c’erano tanti amici, parenti, conoscenti e soprattutto tanti collaboratori dell’avventura imprenditoriale del vulcanico inventore di quella ‘idea meravigliosa’ che dagli anni Settanta e fino al fallimento decretato nel 2009 arrivò a dare lavoro a centinaia di persone in tutta Italia, ma soprattutto nei paesi del bolognese, intorno a Zola Predosa, dove tra Riale, Lavino e nella zona industriale si era sviluppata una filiera che metteva insieme una rete di raccolta di capelli dalle parrucchiere, una serie di laboratori dove si applicava la sua tecnica innovativa di ’innesto diretto’.