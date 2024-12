Terzotemponapoli.com - De Giovanni: “Andrei su Pellegrini ed Ismajli”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Maurizio De, scrittore, è intervenuto a “Napoli Magazine Live” in onda su Radio Punto Zero. Di seguito quanto da lui dichiarato.De: “Non esistono partite facili”Così lo scrittore: “In Serie A partite facili non ce ne sono, non esistono squadre con cui c’è la certezza di vincere senza problemi, anche il Monza, ultimo in classifica, può essere insidioso. Il Napoli segna poco rispetto a quante volte arriva al tiro e rispetto al possesso palla che ha. Gli azzurri hanno una difesa meravigliosa, che su 12 gol subìti la metà sono stati presi solo in due partite, Verona e Atalanta. Giocare in questo modo ti porta a non prendere tanti gol, ma anche a segnare meno di quanto potrebbe, perchè il Napoli si basa molto sull’equilibrio che ha trovato.De: “Solitamente arrivano al tiro solo gli esterni alti”Continua lo scrittore: “Solitamente arrivano al tiro solo gli esterni alti, come Politano, Neres e Kvaratskhelia, ma tirano poco i centrocampisti.