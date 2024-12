Ilfattoquotidiano.it - Buon anno ai Brics, mentre l’Europa affonda

Il prossimosta per aprirsi nel segno di notevoli sconvolgimenti dello scenario internazionale. La fine del regime di Assad in Siria implica un notevole indebolimento, forse strategico, di quello che era stato denominato Asse della Resistenza. Si prospetta l’ennesima spartizione della sventurata regione medio-orientale tra i due apparenti vincitori, la Turchia più che mai neo-ottomana di Erdogan a Nord e l’Israele nazisionista del genocida Netanyahu a Sud. Improbabile una collisione fra i due,l’Iran si lecca le ferite in attesa di un possibile nuovo scontro frontale con Israele.Ogni disegno neoegemonico nell’area dovrà tuttavia necessariamente fare i conti con la resistenza dei popoli. Innanzitutto di quello siriano, varie componenti del quale, a cominciare dai Kurdi, ma anche gli Alawiti oggi vittima di una vera e propria campagna di sterminio da parte degli scherani di Al Jolani sponsorizzati dalla Turchia, non appaiono intenzionati a subire il predominio dei fondamentalisti malamente riverniciati a beneficio dell’Occidente.