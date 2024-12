Lettera43.it - APT. di Rosé e Bruno Mars batte anche Gangnam Style: numeri e record

Né Taylor Swift né Billie Eilish o Kendrick Lamar. Il vero tormentone di fine anno è APT., il nuovo duetto fra, cantante delle sudcoreane BlackPink. Uscito a metà ottobre come primo estratto dal disco Rosie, debutto da solista della 27enne nata ad Auckland, sta spopolando sulle radio e in streaming, tanto da frantumaregiorno dopo giorno. L’ultimo ha spodestato persino un cult del K-pop comedi PSY, imbattuto per 12 anni. In appena 70 giorni, ha infatti superato quota 700 milioni di visualizzazioni su YouTube (al 30 dicembre sono già 725 milioni): ben 38 giorni in meno rispetto al citato rivale.similisu Spotify, dove con 746 milioni di stream si avvicina a grandi passi al traguardo del miliardo. Su TikTok è virale la challenge che chiede di emulare la danza degli artisti con vari tutorial.