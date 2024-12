Ilfattoquotidiano.it - A Natale i parenti scoprono una mummia in casa: è un 92enne avvolto dal figlio in un piumone

Avevano bussato alla porta diper fare gli auguri di, visto che di Giuseppe Zagone, 92 anni, non avevano notizie da tempo. Ma una volta entrati hanno sentito un fetore insopportabile e scoperto che,in un, c’erano i resti dell’uomo. Ormai completamente mummificato, morto da un anno.È una storia di degrado e solitudine quella che arriva da Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo. L’anziano viveva con uno dei tre figli, Antonino: nessuno dei due si vedeva mai in paese, nessuno li conosceva. Da quando è stato scoperto il cadavere di Giuseppe, Antonino è sparito senza lasciare alcuna traccia. Avrebbe nascosto la morte del padre, si legge sul Giornale di Sicilia, per continuare a riscuoterne la pensione. Un totale di 30mila euro versato dall’Inps nel corso di un anno.