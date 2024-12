Lanazione.it - Moderno e Astra ’doppio’ Pieraccioni

Andato “sold-out“ in poche ore il cinemaper la proiezione di domani sera, preceduta alle ore 20 dall’incontro con il protagonista Leonardo(nella foto), Luccacinema raddoppia e apre al film del comico anche il cinema, per il quale sono ancora disponibili pochi biglietti per la proiezione speciale di “Io e te dobbiamo parlare”, con l’introduzione diche saluterà il pubblico e animerà la sala in attesa dell’avvio della proiezione. Le prevendite per la serata sono aperte online su www.luccacinema.it e direttamente in biglietteria al cinema. È inoltre possibile acquistare anche alle casse automatiche installate in ogni cinema i biglietti per ogni proiezione delle sale cittadine. Con un pubblico sempre generoso e caloroso,sceglie ancora una volta Lucca come tappa del suo tour toscano di saluti e come sempre contraccambierà generosamente con la sua verve di intrattenitore e trascinatore.