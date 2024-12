Tarantinitime.it - Massimo Cimaglia direttore artistico di 30 eventi gratuiti a Taranto dal 2 al 4 gennaio

Tarantini Time QuotidianoCirca 30 appuntamentiin tre giorni. Spettacoli teatrali, degustazione di prodotti tipici, escursioni e visite guidate per bambini e adulti, giochi e favole per i più piccoli, laboratori di ceramica. Le Festività continuano con «. Il Natale più lungo d’Italia» che si terrà il 2, 3 e 42025 in tre sedi: l’ex Convento Sant’Antonio in via Viola n.5 a(sede Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo), Masseria Gagliardi in via San Donato Palumbo (zona San Donato-) e Casa Vestita in via Crispi n.63 a Grottaglie. Attività dalle 11:30 alle 18:30 a ingresso libero sino a esaurimento posti.La kermesse è organizzata da Terra Magica Arte e Cultura con il contributo di Regione Puglia #weareinpuglia Poc Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.