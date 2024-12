Ilrestodelcarlino.it - Incidente stradale, rimane in bilico con l’auto su un tombino: gravi traumi

Campofilone (Fermo), 29 dicembre 2024 – Un uomo di 67 anni, residente a Campofilone, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale, a seguito deiriportati inautonomo. L’uomo stava viaggiando alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada di collegamento tra Campofilone e la provinciale Valdaso. Erano le 15.30 circa quando, per cause in corso di accertamento, il 67enne ha perso il controllo delche è finita contro una pianta per poire insu un. Immediati i soccorsi prestati dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso, che ha ritenuto necessaria la richiesta dell’eliambulanza. Il 67enne, che durante il tempo del primo soccorso non ha mai perso coscienza, avrebbe riportatoimportanti alla testa e al torace.