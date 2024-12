Thesocialpost.it - Incidente ferroviario a Delray Beach: treno passeggeri investe mezzo dei pompieri, 15 feriti

Un gravesi è verificato a, in Florida, dove unha investito undeiimpegnati in un’operazione di soccorso. La collisione, riportata dai media statunitensi, ha provocato 15complessivi, di cui 3 tra ie 12 tra idel.Secondo le prime ricostruzioni, ildi soccorso si trovava sui binari per intervenire in una situazione d’emergenza quando è stato colpito dal. Le autorità locali stanno indagando per chiarire le cause dell’e verificare eventuali problemi di comunicazione o errori nella gestione delle procedure di sicurezza.I, trasportati negli ospedali vicini, sarebbero in condizioni diverse, ma al momento non ci sono notizie di vittime. L’ha causato gravi ritardi sulla linea ferroviaria e ha mobilitato numerose squadre di emergenza per soccorrere i coinvolti.