Tvplay.it - Il Milan non va oltre l’1-1 con la Roma: San Siro fischia i rossoneri

Da pochi minuti è terminata la gara tra ildi Paulo Fonseca e ladi Claudio Ranieri con il risultato di parità per 1-1.La gara di questa sera dello Stadio Saninizia subito con un gran ritmo, visto che nei primi minuti ci sono subito tante occasioni. La prima arriva con la punizione calciata da Reijnders, dopo il tocco corto di Theo Hernandez, e parata in due tempi da Svilar. Larisponde qualche minuto dopo con il palo colpito da Artem Dovbyk, bravo a concludere una grande triangolazione con Paulo Dybala ed Alexis Saelamaekers.Ilnon val’1-1 con la: San(LaPresse) tvplay.itAl 14?, invece, è lo stesso Emerson Royal a fermare involontariamente colpo di testa di Gabbia. Il, però, riesce comunque a sbloccare il match con il solito Reijnders, che porta in vantaggio i suoi dopo un bellissimo break innescato da Fofana.