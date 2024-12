Liberoquotidiano.it - Elizabeth, the golden age: una sontuosa rievocazione storica

THEAGE Iris ore 21.15 Con Cate Blanchett, Clive Owen e Geoffrey Rush. Regia di Shekar Kapur. Produzione Gran Bretagna 2007. Durata: 1 ora e 54 minuti LA TRAMA Cate Blanchett riprende a dieci anni di distanza il personaggio di Elisabetta d'Inghilterra che l'aveva innalzata al rango di superstar. Gli anni del titolo sono quelli in cui Elisabetta si sbarazzò (senza troppi scrupoli) dei suoi nemici di sempre. Maria Stuarda regina di Scozia che le contendeva il trono inglese. E il re Filippo di Spagna che cercò d'invadere l'Inghilterra colla sua Invincible Armada. Tra una battaglia e l'altra, l'amore (non a lieto fine) coll'avventuriero Walter Raleigh. PERCHE' VEDERLO perchè come il precedente "" è una, ottimamente confezionata, genere in cui è specialista Kapur,il regista indù innamorato delle glorie imperiali inglesi.