Disastro aereo schianto con 181 persone a bordo | è una strage

Nuovo dramma dopo quello che, solo pochi giorni fa, ha visto protagonista un velivolo azero partito da Baku e precipitato prima dell'arrivo a Grozny. Il velivolo coinvolto nello di oggi, 29 dicembre, è un Boeing 737-800. L'incidente è avvenuto alle 9:03 ora locale. Il Boeing 737-800, partito da Bangkok, ha tentato un atterraggio di emergenza dopo un primo tentativo fallito a causa di un malfunzionamento del carrello. L'non è riuscito a rallentare, uscendo dalla pista e schiantandosi contro un muro. L'impatto ha provocato una violenta esplosione e un incendio che ha distrutto completamente il velivolo. Il carrello del velivolo non si sarebbe aperto in seguito all'impatto con degli uccelli in fase di atterraggio.