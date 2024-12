Ilrestodelcarlino.it - Capodanno, triplo show

Tutto pronto per le tre serate all’insegna di musica e divertimento che accompagneranno i cittadini ascolani, e non solo, verso il nuovo anno. Sul palco allestito in Piazza del Popolo si parte già questa sera alle 21.30 con gli Adika Pongo: il gruppo, nato a Roma nel 1993 dalla volontà di Niccolò Fabi, Lorenzo Salvatori, Aidan Zammit, Leonardo D’Angelo e Alessandro e Eleonora Benedetti, è attualmente composto da Francesca Silvy, Costantino Ladisa, Alessandro Benedetti, Andrea Merli, Alberto Lombardi, Alessio Scialò e Pablo Enrique Oliver. Domani, invece, i grandi ospiti saranno i Tiromancino, in una serata organizzata in collaborazione con Jam Session. Il concerto prenderà il via alle ore 22: sul palco salirà il gruppo romano che sta calcando la scena musicale italiana fin dagli anni Novanta.