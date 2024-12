Brutta caduta di Caviezel in Coppa del mondo di sci a Bormio, interrotto il SuperG – Il video

Leggi su Open.online

La gara di, valida per la stagione dideldi sci, è stata interrotta dopo ladello svizzero Gino. Il 32enne, primo a partire, è scivolato sul muro di San Pietro ed è stato immediatamente soccorso con l’intervento di un elicottero in pista. Lo sciatore avrebbe sbattuto violentemente contro un palo con l’apertura dell’air bag, scivolando poi per alcune decine di metri prima di fermarsi. Secondo quanto sembra a un primo controllo, in attesa di accertamenti puntuali, ha riportato problemi ad almeno una gamba. La gara, dopo l’intervento dell’elisoccorso e un controllo della pista da parte degli organizzatori, è ripresa. Venerdì scorso, sempre sulla Stelvio, c’era stata larovinosa del francese Cipryen Sarrazin nella seconda prova cronometrata in vista della discesa libera svoltasi ieri.