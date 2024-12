Ilgiorno.it - Angeli custodi in divisa per un anziano. Scortato al bancomat e riportato a casa

Gli uomini della polizia locale si trasformano inper un 82enne trovato spaesato nel centro storico affollato e nella frenesia del pieno clima natalizio. È successo venerdì pomeriggio intorno alle 17, quando una pattuglia a piedi si è accorta dell’uomo che appariva spaventato e in stato confusionale. L’, che ha rifiutato l’intervento del 118, ha raccontato di essere uscito di, nel quartiere Triante, e di avere camminato con il suo bastone per un’ora per andare a prelevare al. La pattuglia della polizia locale lo ha allorafino allo sportello bancario automatico della filiale del Banco di Desio di cui l’82enne è cliente e che risulta presente in via Crispi, rimanendo accanto a lui per scongiurare la possibilità che qualcuno potesse approfittare della sua situazione di fragilità.