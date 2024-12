Ilgiorno.it - Addio a Giovanna Bertolotti, con la sua coop La Speranza portò le donne di Cassina in alto: “Non dimenticheremo mai la sua lezione di umanità”

De’ Pecchi (Milano), 29 dicembre 2024 –, prima sindaca della storia ade’ Pecchi, la dirigente sindacale del Pci aveva 94 anni e viveva nel Pisano. Ma qui, nel cuore dell’hinterland, se la ricordano tutti. Figura storica nel borgo, guidò la Giunta tra il 1975 e il 1980. “Nonmai la suadi”, così laerativa sociale “La” saluta la pioniera che infranse il soffitto di cristallo portando lein primo piano anche in provincia. Adesso sembra facile, ma 50 anni fa non era così. Da Sesto aNata a Sesto San Giovanni, la prima cittadina a lavorare alla Breda, si iscrisse alla Cgil, passò alla Bezzi, a Gorgonzola. Militante del Partito comunista, si era trasferita a, dove era stata eletta in consiglio comunale all’opposizione.